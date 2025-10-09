Мир
Трамп высказался об урегулировании на Украине после сделки по Газе

Трамп заявил, что США урегулировали семь конфликтов, восьмым станет украинский
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Evan Vucci / AP

Американский лидер Дональд Трамп отметил, что США урегулировали семь конфликтов, восьмым станет украинский кризис. Об этом он заявил в ходе встречи кабинета министров, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мы урегулировали семь войн или крупных конфликтов, и восьмым, как я думаю, станет Россия и Украина. Думаю, это тоже произойдет», — сказал политик, комментируя достижение сделки по конфликту в секторе Газа.

При этом Трамп отметил, что хотя этот конфликт и не сильно влияет на США, поскольку «между ними и зоной боевых действий большой океан», глава Белого дома хочет, чтобы он был урегулирован. По его словам, это была большая ошибка, и «эта война никогда не должна была начаться».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира в случае передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он выразил уверенность, что передача Киеву дальнобойных ракет «отрезвит» Москву и заставит ее представителей сесть за стол переговоров.

