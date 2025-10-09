Бывший СССР
Зеленский назвал условия Киева для выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира

Зеленский: Киев выдвинет Трампа на Нобелевскую премию после передачи Tomahawk
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Al Drago / Reuters

Киев готов выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Условия Киева для номинации американского лидера на премию назвал президент Украины Владимир Зеленский, передает Politico.

«Если Трамп даст миру и, прежде всего, украинскому народу шанс на прекращение огня, то да, его следует номинировать на Нобелевскую премию мира. Мы выдвинем его кандидатуру от имени Украины», — заявил украинский лидер.

Он выразил уверенность, что передача Киеву дальнобойных ракет «отрезвит» Москву и заставит ее представителей сесть за стол переговоров.

Ранее Трамп заявил, что комитет Нобелевской премии вряд ли найдет столь подходящего кандидата на роль победителя, как он. По его словам, США под его руководством удалось прекратить семь войн.

    Все новости