Зеленский назвал условия Киева для выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира

Киев готов выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Условия Киева для номинации американского лидера на премию назвал президент Украины Владимир Зеленский, передает Politico.

«Если Трамп даст миру и, прежде всего, украинскому народу шанс на прекращение огня, то да, его следует номинировать на Нобелевскую премию мира. Мы выдвинем его кандидатуру от имени Украины», — заявил украинский лидер.

Он выразил уверенность, что передача Киеву дальнобойных ракет «отрезвит» Москву и заставит ее представителей сесть за стол переговоров.

Ранее Трамп заявил, что комитет Нобелевской премии вряд ли найдет столь подходящего кандидата на роль победителя, как он. По его словам, США под его руководством удалось прекратить семь войн.