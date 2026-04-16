Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:52, 16 апреля 2026Мир

Президент Бразилии жестко высказался об угрозах Трампа

Да Силва: Трамп не имеет права просыпаться по утрам и угрожать другим странам
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Президент США Дональд Трамп не имеет права просыпаться по утрам и угрожать другим странам. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью газете El País.

«У Трампа нет права просыпаться по утрам и угрожать какой-либо стране. Он был избран не для этого, и его Конституция этого не допускает. Крайне важно, чтобы влиятельные люди взяли на себя больше ответственности за поддержание мира», — отметил бразильский лидер.

Лула да Силва назвал проблемой тот факт, что страны по всему миру «чувствуют себя обязанными перевооружиться».

«Я не хочу инвестировать в оружие; я хочу инвестировать в книги, в еду, в рабочие места. Проблема в том, что Европейский союз только что предложил 800 миллиардов евро на оборону, Великобритания перевооружается, Япония тоже... Кто-то должен взять инициативу в свои руки. Я уже звонил председателю КНР Си Цзиньпину, премьер-министру Индии [Нарендре] Моди, [президенту России Владимиру] Путину, [президенту Франции Эммануэлю] Макрону — всем — и просил их встретиться с нами, чтобы обсудить это», — поделился лидер Бразилии.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил «заглянуть на Кубу» после разрешения ситуации вокруг Ирана. Американский лидер назвал Кубу страной в упадке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok