Президент Бразилии жестко высказался об угрозах Трампа

Да Силва: Трамп не имеет права просыпаться по утрам и угрожать другим странам

Президент США Дональд Трамп не имеет права просыпаться по утрам и угрожать другим странам. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью газете El País.

«У Трампа нет права просыпаться по утрам и угрожать какой-либо стране. Он был избран не для этого, и его Конституция этого не допускает. Крайне важно, чтобы влиятельные люди взяли на себя больше ответственности за поддержание мира», — отметил бразильский лидер.

Лула да Силва назвал проблемой тот факт, что страны по всему миру «чувствуют себя обязанными перевооружиться».

«Я не хочу инвестировать в оружие; я хочу инвестировать в книги, в еду, в рабочие места. Проблема в том, что Европейский союз только что предложил 800 миллиардов евро на оборону, Великобритания перевооружается, Япония тоже... Кто-то должен взять инициативу в свои руки. Я уже звонил председателю КНР Си Цзиньпину, премьер-министру Индии [Нарендре] Моди, [президенту России Владимиру] Путину, [президенту Франции Эммануэлю] Макрону — всем — и просил их встретиться с нами, чтобы обсудить это», — поделился лидер Бразилии.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил «заглянуть на Кубу» после разрешения ситуации вокруг Ирана. Американский лидер назвал Кубу страной в упадке.