Трамп пригрозил «заглянуть на Кубу» после Ирана

21:40, 13 апреля 2026

Трамп: США могут «заглянуть на Кубу» после Ирана
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что может «заглянуть на Кубу» после разрешения ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер назвал Кубу страной в упадке. По его словам, что «она уже давно очень плохо управляется».

Ранее глава Белого дома заявил, что Вашингтон начинает полную блокаду Ормузского пролива. Кроме того, по его словам, США могут возобновить ограниченные удары по Ирану.

До этого сообщалось, что глава Белого дома рассматривает несколько вариантов давления на Кубу, включая экономическую зависимость острова от Вашингтона и смену руководства страны.

