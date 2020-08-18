Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной

Музыкальный продюсер Бари Алибасов подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщает Starhit во вторник, 18 августа.

В качестве причины развода Алибасов указал «неразрешимые противоречия». Заявление о разводе адвокат продюсера подал в один из мировых судов Москвы.

Между супругами ранее возник конфликт по поводу квартиры Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве. Алибасов внезапно переписал подаренную женой квартиру на своего помощника Сергея Моцаря. Актриса подала в суд. Федосеева-Шукшина хотела оспорить и дарение недвижимости Алибасову, и ее переоформление на Моцаря. Суд ходатайство удовлетворил и наложил на жилье арест.

Лидия Федосеева-Шукшина — российская и советская актриса, народная артистка РСФСР. За свою карьеру она сыграла в более чем 80 фильмах. Наиболее известна ролями в таких картинах, как «Двенадцать стульев», «Вам и не снилось», «Они сражались за Родину».