Сын Алибасова заподозрил Федосееву-Шукшину в колдовстве вуду

Сын российского продюсера Бари Алибасова заподозрил его жену Лидию Федосееву-Шукшину в колдовстве вуду. Об этом сообщает WomanHit.

Алибасов-младший рассказал, что обнаружил под матрасом отца куклу вуду. По его словам, он проконсультировался с врачом-биофизиком и выяснил, что куклу пытались «зарядить на смерть». Сын продюсера добавил, что она якобы была подброшена в дом около двух-трех лет назад. «Как раз когда они поженились с Шукшиной. И я сейчас начинаю подозревать, что мужья Лидии Николаевны умирали не просто так», — заявил он.

В мае стало известно, что на продюсера написали заявление в Следственный комитет России после того, как он передал квартиру супруги стоимостью 10 миллионов рублей своему помощнику. Сам Алибасов настаивал, что вся процедура прошла абсолютно законно и Федосеева-Шукшина лично поставила подписи под соответствующими документами. В то же время жена продюсера заявила, что не знала, какой документ подписывает.