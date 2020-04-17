Адвокат рассказала о жилищных проблемах Лидии Федосеевой-Шукшиной

Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина рискует остаться без крыши над головой: по словам адвоката звезды, московская квартира на улице Бочкова, где постоянно проживает артистка, формально ей не принадлежит. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Квартира досталась Федосеевой-Шукшиной от бывшего супруга — писателя Василия Шукшина. Впоследствии недвижимость перешла в собственность дочерей актрисы — Ольги и Марии. Мария Шукшина передарила свою долю дочери Анне. Сама Лидия Федосеева-Шукшина в квартире только зарегистрирована, поэтому риск жилищных проблем не исключен.

«Юридически существует возможность, что кто-то из со-собственников может, не спрашивая Лидию Николаевну, продать свою долю третьим лицам, — рассказала изданию адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник. — Например, предложив сначала второму собственнику выкупить ее, либо, договорившись между собой, продать всю квартиру. Однако, учитывая родственные связи, мы надеемся, что этого все же не произойдет».

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По данным «Комсомольской правды», ранее внучка Шукшиной Анна продала бабушкину квартиру в Санкт-Петербурге по доверенности. При этом актриса передала внучке право распоряжения недвижимостью с условием, что квартира не будет продана или подарена кому-либо до ее кончины. Женщина это условие проигнорировала.

«Лидия Николаевна во избежание возможных инсинуаций, конечно, хотела бы, чтобы ее доля в квартире на Бочкова была ей, Лидии Николаевне, возвращена так же, как и была передана. То есть безвозмездно», — заключила Вербицкая-Линник.

Ранее, в марте, актриса Светлана Светличная пожаловалась на родственников, которые, по словам звезды, пытаются завладеть принадлежащей ей квартирой и ради этого якобы совершили покушение на ее жизнь. Артистка заявила, что избавиться от нее с целью завладения недвижимостью хочет, в частности, внучка Мария Ивашова.

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