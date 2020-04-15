Бабкину увезли из больницы в Коммунарке в «звездный» госпиталь

Народную артистку России Надежду Бабкину увезли из больницы в Коммунарке в госпиталь имени Вишневского в Красногорске. Об этом сообщает газета «Московский Комсомолец».

Издание отмечает, что это «звездный госпиталь» — там лечились артисты Иосиф Кобзон и Лидия Федосеева-Шукшина, а также политики Борис Березовский и Александр Руцкой. Уточняется, что эстрадная певица сама попросила о переводе в другое медицинское учреждение. Там ей выделили отдельную палату.

Состояние Бабкиной по-прежнему оценивается как тяжелое. Согласно данным издания, ее официальный диагноз — внебольничная двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

12 апреля стало известно, что Бабкину, госпитализированную с пневмонией, вывели из медикаментозной комы. 15 апреля источник в больнице в Коммунарке рассказал о неутешительном прогнозе по состоянию певицы. По его словам, она общалась с персоналом исключительно при помощи жестов, так как в шею ей воткнули трубку, а питаться ей приходилось через зонд. Врачи отнесли ее к числу тяжелых реанимационных больных.

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