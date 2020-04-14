Стали известны первые слова Бабкиной после выхода из комы

Народная артистка России Надежда Бабкина после выхода из комы спросила, где она находится, после чего сказала «охренеть» и попросила жареной картошки. О первых словах певицы газете «Московский комсомолец» сообщили источники.

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Отмечается, что Бабкина удивилась, узнав, что «провалялась без чувств» целую неделю. Позже она отказалась от картошки, вспомнив, что продолжается христианский пост, а ей следует соблюдать больничную диету.

12 апреля стало известно, что Бабкину, госпитализированную с пневмонией, вывели из медикаментозной комы. О том, что артистка попала в больницу, сообщалось 6 апреля. На следующий день ее ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких. Сообщалось также, что у нее выявили коронавирус, позже эта информация была опровергнута.

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