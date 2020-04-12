Появились подробности состояния Надежды Бабкиной

Народную артистку России Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, вывели из медикаментозной комы. О подробностях ее состояния сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, к больным с вирусной пневмонией не пускают посетителей, поэтому сын артистки постоянно находится на телефонной связи с докторами больницы. Состояние Бабкиной стабильное, однако она все еще находится в реанимации.
Ранее подруга артистки Маргарита Королева сообщила, что у медиков появилась вера в то, что лечение будет проходить успешно. Она также отметила, что в воскресенье, 12 апреля, Бабкину планируется снять с аппарата ИВЛ и перевести на кислород, рассказала подруга певицы.
О госпитализации артистки стало известно 6 апреля. На следующий день ее ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких, который применяется при тяжелой пневмонии. 9 апреля сообщалось, что эстрадную певицу изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения