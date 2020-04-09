Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс

Народную артистку России Надежду Бабкину изолировали и поместили в закрытый инфекционный бокс. Об этом сообщает StarHit в пятницу, 9 апреля.
Пресс-атташе звезды Александр Велор предположил, что ее два или три раза проверили на коронавирус, но пока медики сошлись на том, что причиной состояния певицы стал не COVID-19, а осложненная пневмония. Отмечается, что в настоящее время никто не может ее навестить.
«Врачи говорят, что это нормальные меры при такой болезни. Это такой закрытый инфекционный бокс, куда они заходят в облачении, похожем на скафандр», — пояснил Велор.
Бабкину госпитализировали 6 апреля. На следующий день артистку ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких, который применяется при тяжелой пневмонии.
Надежда Бабкина — советская и российская эстрадная певица, художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». В 2016 году российский президент Владимир Путин удостоил певицу ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения