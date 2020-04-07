Раскрыт диагноз Бабкиной

Народная артистка России Надежда Бабкина не заражена коронавирусом. Диагноз эстрадной певицы раскрыл ее представитель, передает РИА Новости во вторник, 7 апреля.
По словам представителя Бабкиной, у нее диагностировали пневмонию, она лежит в стационаре. Ее состояние врачи оценивают как стабильное с положительной динамикой.
Ранее о состоянии исполнительницы рассказала ее подруга, народная артистка России Клара Новикова. Она подчеркнула, что певица чувствует себя хорошо. Новикова предположила, что Бабкина «простыла» после посещения многочисленных мероприятий: «Она отмечала свой юбилей, съемки на телевидении у нее».
Бабкина была госпитализирована 6 апреля. Сообщалось, что у артистки нашли коронавирус. Источники газеты «Московский комсомолец» заявили, что ее ввели в искусственную кому.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения