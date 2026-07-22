Дроны предложили использовать для повышения урожая

Российские ученые предложили расселять насекомых с помощью дронов для повышения урожая

Ученые Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ) — предложили использовать дроны для расселения полезных насекомых на растения для повышения урожая. О новой технологии пишут «Известия».

Технология предполагает расселение энтомофагов — насекомых, питающихся вредителями, — на культуры с помощью специального бункера-дозатора, установленного на БПЛА коптерного типа. Использование дронов позволит точнее распределить биологический материал и повысить урожайность минимум на 20 процентов.

Особенностью новой технологии является механизм, перемешивающий насекомых с манной крупой внутри бункера. Крупа не дает насекомым слипнуться и предотвращает их повреждение. Таким образом удается равномерно распределить энтомофагов в точных дозах, а встроенный электропривод обеспечивает необходимое соотношение компонентов в зависимости от вида биологического агента.

Во время исследований были использованы два вида насекомых — златоглазки, уничтожающие в том числе тлю и клещей, а также трихограммы, паразитирующие на яйцах бабочек-вредителей. Разработка может помочь в защите капусты, кукурузы, томатов, подсолнечника, плодовых деревьев и других культур.

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