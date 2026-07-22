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16:28, 22 июля 2026 (обновлено: 16:40, 22 июля 2026)Наука и техника

Эффективность российского 6Б45 оценили

«Калашников»: Российский бронежилет 6Б45 доказал эффективность в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Общевойсковой бронежилет Вооруженных сил России 6Б45 доказал свою эффективность в ходе специальной военной операции (СВО). Результативность изделия оценил концерн «Калашников».

«Эффективность этих средств индивидуальной бронезащиты подтверждена опытом эксплуатации в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что научно-производственная фирма «Техинком» концерна «Калашников» с 2014 года поставляет в войска бронежилеты 6Б45. Пресс-служба концерна добавила, что фирма выполнила 107 процентов плана производства за первое полугодие 2026-го.

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Бронепанели жилета 6Б45 обеспечивают защиту от пуль автомата АКМ и снайперской винтовки Драгунова (СВД). Также изделие несет противоосколочный пакет, прикрывающий бойца от осколков и холодного оружия.

В мае на выставке в Москве представили бронежилет «Гранат БС-К» с элементами из карбида бора. В ходе испытаний изделие выдержало попадание из СВД.

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