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16:26, 22 июля 2026Забота о себе

Российских спортсменов предупредили о последствиях «сушки»

Врач Литвиненко рассказал, чем опасно быстрое похудение
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко предупредил российских спортсменов о серьезных проблемах со здоровьем из-за «сушки» — быстрого сброса веса. Его цитирует aif.ru.

Литвиненко напомнил, что «сушка» — процесс, когда из организма искусственно выводят воду, обезвоживают. В результате возникает дегидратация, кровь сгущается, сердцу становится тяжело перекачивать кровь. Прием стероидов усугубляет ситуацию.

«Спортсмены прибегают к этому, когда нужно срочно согнать вес, чтобы войти в определенную весовую категорию. Для этого используют целые схемы», — объяснил врач. При этом вместе с водой выходят и электролиты, поэтому необходимо поддерживать водно-солевой баланс в организме с помощью приема электролитов и вести расчетный контроль.

Критическое снижение веса для организма чревато влиянием на почки. «То есть, за счет защелачивания мочи увеличивается риск образования камней в почках. Далее, есть риск повышения давления, риск образования тромбов, закупорки сосудов. Все это ложится на работу сердца. А далее инсульты, инфаркт миокарда... Все это без последствий для организма не проходит», — подчеркнул собеседник aif.ru.

За процессом резкого сброса веса должен следить спортивный врач или диетолог. Когда человек бесконтрольно «сушится», принимает препараты и использует гормоны для наращивания мышц, то он «просто сгорает», заключил Литвиненко.

20 июля в Санкт-Петербурге в возрасте 37 лет умер бодибилдер Вадим Иванов, известный под псевдонимом Do4a. С 2011 года он документировал эксперименты с анаболическими стероидами и пережил три инфаркта. В последние месяцы жизни Do4a готовился к пересадке сердца.

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