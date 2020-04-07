Раскрыты подробности о состоянии Бабкиной

Подруга Надежды Бабкиной народная артистка России Клара Новикова раскрыла подробности о состоянии эстрадной певицы. Она заявила, что Бабкина госпитализирована с воспалением легких и чувствует себя хорошо, передает «Звезда» во вторник, 7 апреля.

По словам Новиковой, у Бабкиной не обнаружили коронавирус. «Я только знаю, что все там более или менее нормально, что она уже чувствует себя хорошо, но пока остается в больнице», — сказала она.

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Артистка предположила, что Бабкина «простыла» после посещения многочисленных мероприятий: «Она отмечала свой юбилей, съемки на телевидении у нее».

Ранее во вторник источники сообщили, что Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. У артистки диагностировали обширную двустороннюю пневмонию, клиническую картину медики описали как «абсолютно коронавирусную», однако тест на COVID-19 показал отрицательный результат. В кому певицу ввели для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких. По словам врачей, анализы могли оказаться отрицательными из-за мутации вируса.

О госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля.

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