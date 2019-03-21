Надежда Бабкина порассуждала о гаранте национальной безопасности России

Народная артистка и руководительница ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина рассказала о значимости традиций и фольклора для России. Об этом сообщает ТАСС.

«Этот год объявлен Годом театра, и было бы неплохо сделать следующий год Годом народного творчества», — обратилась певица с предложением к главе российского правительства Дмитрию Медведеву. По ее словам, государственные коллективы, а также те, кто занимается художественной самодеятельностью, хотят, чтобы на российские традиции обратили особое внимание.

Бабкина считает, что фольклор сплотит россиян. «Наша многонациональная яркая многообразная культура — гарант нашей национальной безопасности», — заключила артистка.

В сентябре прошлого года исполнительницу обвинили в отмывании государственных средств. При этом певица занимает должность в комиссии столичной думы по культуре и массовым коммуникациям.

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