У пресс-службы Надежды Бабкиной не нашлось ответа на обвинение в отмывании денег

Пресс-атташе певицы Надежды Бабкиной пообещал, что артистка не будет комментировать итоги расследования организации Transparency International, заподозрившей ее в отмывании бюджетных денег. Слова представителя Бабкиной передает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 7 сентября.

«Мы не комментируем, потому что тут нечего комментировать», — заявил он.

По данным Transparency International, за год Бабкина заключила с театром «Русская песня», которым руководит, три контракта на сумму почти семь миллионов рублей. При этом артистка занимает должность в комиссии столичной думы по культуре и массовым коммуникациям. «Когда Бабкина заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, учредитель должен согласовать такую сделку. Они с чиновниками департамента культуры оказываются в ситуации кругового конфликта интересов», — говорится в расследовании.

Итоги расследования Transparency International появились на сайте российского отделения организации 6 сентября. Помимо Бабкиной в конфликте интересов заподозрили еще восемь чиновников.

В октябре 2017-го организация уже обвиняла Бабкину в конфликте интересов и в том, что она выписывает гонорары из бюджета сама себе.

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