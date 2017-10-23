Куклачева и Бабкину заподозрили в отмывании бюджетных денег

Организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» обвинила четырнадцать художественных руководителей российских театров в том, что они выписывают гонорары из бюджета самим себе. Расследование и видеоотчет опубликованы на сайте компании в понедельник, 23 октября.

«Мы проверили коммерческую деятельность руководителей всех государственных театров Москвы и Санкт-Петербурга — всего около 135, — выявили признаки конфликта интересов и написали заявления в прокуратуру в отношении 14 руководителей государственных театров», — сообщили в организации.

В списке оказались такие театральные деятели, как Олег Табаков, Юрий Куклачев, Надежда Бабкина, Константин Райкин, Олег Меньшиков и Кирилл Серебренников. «Театр кошек Куклачева арендует складские помещения у сына Юрия Куклачева. Это все типичные примеры конфликта интересов», — говорится, в частности, в ролике.

23 августа худрука московского «Гоголь-центра» Серебренникова поместили под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей.

Автономная некоммерческая организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» включена Минюстом в список иностранных агентов с апреля 2015 года.