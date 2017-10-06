Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего главбуха «Седьмой студии»

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой, обвиняемой по делу о хищении бюджетных средств, на домашний арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пятницу, 6 октября, в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя. Обвиняемая будет содержаться по месту ее жительства в Москве с установленными законом запретами и ограничениями до 19 октября. В ходе судебного заседания Масляева поддержала ходатайство следователя о домашнем аресте.

Женщина находится в следственном изоляторе с 27 мая. Уже под стражей она пошла на сотрудничество со следствием и признала свою вину. Обвиняемая, в частности, заявила в суде, что режиссер Кирилл Серебренников создал «Седьмую студию» для того, чтобы украсть предназначенные для проекта «Платформа» бюджетные средства. По ее словам, организация занималась отмыванием денег.

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Масляева была единственной, кого арестовали и отправили в СИЗО. Трое остальных фигурантов дела — Серебренников, генпродюсер Алексей Малобродский и гендиректор компании «Седьмая студия» Юрий Итин — были помещены под домашний арест. Еще один фигурант дела, продюсер Екатерина Воронова, объявлена в розыск.

По версии следствия, они похитили 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на проект «Платформа», в частности на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей. Минкульт признан потерпевшей стороной.