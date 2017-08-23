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«Клетка — всегда плохо»

Дело Кирилла Серебренникова: реакция общественности и соцсетей

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Кирилл Серебренников (в центре)
Кирилл Серебренников (в центре)
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого в организации хищений, поместили под домашний арест. Многие деятели культуры вступились за режиссера. С другой стороны, некоторым такое развитие событий показалось справедливым и даже закономерным. О сложившейся ситуации тут же высказались режиссеры, артисты, политики, журналисты, адвокаты, общественные деятели и рядовые пользователи соцсетей. «Лента.ру» собрала самые разные мнения о происходящем.

Режиссер Андрей Кончаловский:

«Я думаю, что соответствующим органам малоприятно заниматься историей с таким громким именем. А как иначе? Тогда можно сказать: вот это талантливый человек, значит, он может делать любые ошибки, а если человек не известен никому, как этот бухгалтер, то бог с ним, да? Тогда я не понимаю».

«Всегда есть сочувствие к человеку, который ошибся, сделал что-то такое, что нарушает закон. Конечно, жалко, что человек ошибся. Решать такие вопросы нельзя по понятиям. Есть закон».

Журналист Андрей Лошак:

«Фигура Кирилла — идеальная для показательного процесса над либералами. Наверное, нет других таких авторитетов, вокруг которых единодушно консолидировалась бы городская фронда. Его арест, безусловно, знаковый. Так смачно и с оттяжкой нам еще в лицо не харкали. Теперь будут размазывать долго и с удовольствием. Ну, минимум шесть с половиной лет».

Режиссер Владимир Бортко:

«Если инкриминируемые ему действия касаются его творчества, то я буду стоять горой за освобождение Серебренникова. Если речь идет о финансовых нарушениях, то я не в праве ничего комментировать до тех пор, пока мне не расскажут, что, куда, зачем и почему».

Режиссер Никита Михалков (на заседании коллегии Минкульта России):

«Чем отличается режиссер в клетке от федерального министра или губернатора в клетке? Клетка — всегда плохо, в ней должны быть звери, но что же тут? Для губернатора и министра это правильно, а для режиссера должны быть свои правила и клетка из сахара? В этом такая надуманность. Я желаю Серебренникову всего хорошего, он себя виновным не признает, это будет доказано, и дай бог ему здоровья, пусть работает дальше и выбирает тех, кто занимается его организацией».

Актриса Лия Ахеджакова:

«Я потрясена совершенно, оскорблена до глубины души и возмущена. Не знаю, что делать, к кому кидаться. Я очень сочувствую Кириллу и предвижу что-то страшное, что будет с ним».

Министр культуры России Владимир Мединский:

«Я знаю, что это дело не заказное. У меня есть источник. Я не следователь, это очень неприятная ситуация, такие вещи бывают во всем мире. Я уверен, что следствие и суд вынесут решение непредвзятое».

Адвокат Сталина Гуревич:

«Он может быть безусловно талантлив, но всех, вообще-то, должно волновать одно — совершал он преступление или нет. Министр он, депутат, адвокат, деятель культуры или дворник — это не важно. Перед законом все должны быть равны. И вот эти петиции о прекращении его уголовного преследования, потому что он гений, — это абсурд и бред».

Режиссер Станислав Говорухин:

«Серебренникова не кинули в Бастилию».

Заместитель министра культуры России Александр Журавский:

«Во всяком случае, домашний арест гуманнее, чем иная мера пресечения».

Режиссер Владимир Меньшов:

«Терпение нужно, а не эмоции, когда будет сказано, что происходит. Если мы в демократической стране живем, мы должны терпеливо ждать доказательств. По какой причине мы должны рвать на себе волосы? "Боже мой, Боже мой, как они могут?!" Это же неправильно!"»

Режиссер Павел Лунгин:

«Мне кажется, мы еще раз видим, что наши правоохранительные органы не дают заднего хода, не могут проявить гибкость. Как библейское такое чудовище было китобраз, которое могло ходить только прямо и давило всех, кто перед ним находился, точно так же и они уже, раз сформулировав это обвинение, не могут отступить. Им надо доказать, что они были правы, им надо обязательно посадить, арестовать.

И конечно, нет никакой необходимости в аресте. Кирилл никуда не уезжает, он работает. Он тут, он ходит на все допросы, пишет объяснения. Мне кажется, что это излишняя жестокость, какая-то мстительная жестокость.

Собственно говоря, когда я уже услышал, что бухгалтер дала показания, как будто бы параграф был в статье Уголовного кодекса, что "организовал группу Серебренников в составе меня и кого-то еще" — так же никто не говорит, так диктуют. В этот момент я испугался и подумал, что дело может обернуться плохо. Но будем все-таки надеяться на лучшее. И я надеюсь, что все деятели искусства и вообще люди, которые понимают, что нет нужды держать режиссера в тюрьме, что он не убегает, что это не опасный уголовник, преступник, контрабандист. Я надеюсь, что мы все поддержим Кирилла».

Издатель Ирина Прохорова:

«Он, извините за каламбур, абсолютный бессребреник. Весь смысл его жизни — это искусство, творчество. Я абсолютно ручаюсь за него. Я готова внести залог, чтобы невинный человек не сидел в СИЗО».

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