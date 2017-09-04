Защита Серебренникова обвинила сбежавшего продюсера в уничтожении доказательств

Объявленная в розыск продюсер театральной труппы «Седьмая студия» Екатерина Воронова уничтожила документы, подтверждающие невиновность Кирилла Серебренникова. С таким заявлением выступил адвокат худрука «Гоголь-центра» Дмитрий Харитонов на слушании в Мосгорсуде, передает «Интерфакс» в понедельник, 4 сентября.

«Воронова уничтожила документы, подтверждающие, что деньги были использованы [на реализацию проекта "Платформа"], а не украдены», — отметил Харитонов.

Адвокат добавил, что бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева оговорила себя и режиссера. «Показания самой Масляевой опровергают причастность Серебренникова к преступлениям. Она сама говорит, что Серебренников не имел отношения к финансовым вопросам», — заявил он.

Материалы по теме «Клетка — всегда плохо» Дело Кирилла Серебренникова: реакция общественности и соцсетей

Ранее в понедельник сообщалось, что Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом. Ему разрешили ходить на вечерние прогулки.

23 августа Серебренникова поместили под домашний арест до 19 октября. Ему предъявлено обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей. В мошенничестве также обвинили бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина, генпродюсера Алексея Малобродского, Масляеву и Воронову. Последняя была объявлена в розыск Следственным комитетом, остальные находятся под стражей.

9 августа Масляева, ранее признавшая свою вину по делу о хищении, заявила в суде, что Серебренников создал «Седьмую студию» для того, чтобы украсть предназначенные для проекта «Платформа» бюджетные средства. По ее словам, организация занималась отмыванием денег.