Серебренникову запретили ходить на йогу и встречаться с ламой

Следователь не разрешил художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову ходить на йогу и посещать священнослужителя. Жалоба на домашний арест рассматривается в понедельник, 4 сентября, в Мосгорсуде, передает агентство городских новостей «Москва».

«Процедура стандартная, было отправлено уведомление по почте, в ходатайстве отказано», — заявил следователь.

«Запреты выглядят и непонятно, и бесчеловечно», — прокомментировал адвокат режиссера Дмитрий Харитонов, сообщает РИА Новости. Юрист уточнил, что Серебренников — буддист, соответственно в ходатайстве речь шла о том, чтобы посещать ламу, а также ходить на йоготерапию.

Защита театрального деятеля также попросила отпустить его под залог, отмечает ТАСС.

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«Ходатайствуем об изменении домашнего ареста на залог. Мы готовы внести сумму, которая указана в обвинении, — 68 миллионов рублей», — сказал Харитонов. Он добавил, что в данный момент у Серебренникова таких средств нет. «Но я уверен, что в течение достаточно быстрого периода мы эту сумму соберем», — пояснил адвокат.

Юрист подчеркнул, что у защиты есть большое количество личных поручительств, которые не были заявлены в Басманном суде.

23 августа Серебренникова поместили под домашний арест до 19 октября. Ему предъявлено обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей.