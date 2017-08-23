Серебренникова поместили под домашний арест

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей о помещении режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 23 августа.

Серебренников пробудет под арестом до 19 октября. Ему запрещено использовать любые средства связи. На режиссера наденут электронный браслет, чтобы контролировать его перемещения. Отмечается, что суд позволил обвиняемому посещать театр с разрешения следователя.

Обосновывая такую меру, представители СК заявили, что Серебренников может скрыться от суда за пределами России. Сторона обвинения отметила, что худрук «Гоголь-центра» пытался уничтожить доказательства мошенничества.

Защита предлагала отпустить Серебренникова под залог в размере вменяемого ему ущерба. Обвиняемый назвал домашний арест «необоснованно жесткой мерой».

Адвокат Дмитрий Харитонов сообщил, что за режиссера поручились, в частности, Филипп Киркоров, Федор Бондарчук, Андрей Малахов, Ксения Собчак, Владимир Урин и Иван Ургант.

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Худрук «Гоголь-центра» был задержан 22 августа в Санкт-Петербурге, где снимал фильм о лидере группы «Кино» Викторе Цое. Его обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на проект «Платформа». Серебренников вину не признает. По делу в качестве обвиняемых также проходят бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, ее бывший гендиректор Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова. Последняя, по утверждению Следственного комитета, скрылась от следствия, остальные находятся под стражей.