Серебренников проведет ночь в СИЗО

Режиссера Кирилла Серебренникова после допроса в Следственном комитете России увезли в СИЗО. Об этом его адвокат Дмитрий Харитонов сообщил во вторник, 22 августа, Агентству городских новостей «Москва».

По словам юриста, режиссер проведет в изоляторе ночь. «Судя по всему его увезли в СИЗО №1 ("Матросская тишина")», — добавил Харитонов.

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«Завтра в 12:00 в Басманном суде будет решаться вопрос о мере пресечения Серебренникову. Завтра мы узнаем о том, какую меру пресечения будут избирать», — сказал он.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» задержали ранее во вторник в Санкт-Петербурге. Позже ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Серебренникову вменяется организация хищения 68 миллионов рублей. В ходе допроса он вину не признал.