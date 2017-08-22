Коллеги Серебренникова пошли на сделку со следствием после его показаний

Коллеги Кирилла Серебренникова по «Седьмой студии» свидетельствовали против режиссера после того, как он дал показания против них. Об этом во вторник, 22 августа, «Интерфаксу» сообщил источник.

«В тот период, когда режиссер находился в статусе свидетеля, он дал показания против своих коллег по "Седьмой студии". После этого главбух этой организации Нина Масляева, признавшая вину, сотрудница бухгалтерии Татьяна Жирикова — свидетель по делу, ряд других лиц дали показания на своего бывшего шефа», — отметил собеседник агентства.

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Отмечается, что следствие располагает достаточными доказательствами, подтверждающими причастность художественного руководителя «Гоголь-центра» к хищению бюджетных средств. «Эти показания вместе с другими доказательствами стали основанием для привлечения Серебренникова к уголовной ответственности», — подытожил источник.

Кирилла Серебренникова задержали ранее во вторник в Санкт-Петербурге, после чего он был доставлен в Москву. Ему вменяют хищение не менее 68 миллионов рублей.