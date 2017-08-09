Масляева заявила о создании «Седьмой студии» для хищения денег

Режиссер Кирилл Серебренников создал «Седьмую студию» для хищения государственных средств, выделенных на развитие современного искусства в России, говорится в показаниях бывшего главного бухгалтера студии Нины Масляевой. Об этом сообщает ТАСС.

Показания Масляевой были оглашены судьей на заседании в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на продление ареста бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому (худруком центра является Серебренников). Из них следует, что «Седьмая студия» занималась «отмыванием денег» и в ней была «черная касса».

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Также Масляева дала прямые показания против режиссера по этому делу. «Кирилл Серебренников разработал план для хищения средств, выделенных на проект "Платформа". Серебренников и Малобродский обналичивали средства с моей помощью"», — утверждает она.

18 июля стало известно, что Басманный суд Москвы продлил арест Малобродского на три месяца.

Как отмечает «Интерфакс», в настоящее время Малобродскому и двум другим фигурантам дела «Седьмой студии» инкриминируют хищения на сумму в 68 миллионов рублей; при этом первоначально речь шла о сумме в 1,2 миллиона рублей.

«Седьмая студия» — театральная труппа, основанная Серебренниковым. Он проходит по делу о мошенничестве свидетелем.