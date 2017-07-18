Арест бывшего директора «Гоголь-центра» продлен на три месяца

Басманный суд Москвы продлил арест бывшего главы «Гоголь-центра» Алексея Малобродского на три месяца. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 18 июля.

Малобродский, в прошлом также работавший генеральным продюсером «Седьмой студии», останется под стражей до 19 октября. Также срок ареста продлен на три месяца бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой.

Помимо этого, судья Наталия Дударь оставила под домашним арестом до 19 октября бывшего директора «Седьмой студии» Юрия Итина.

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Ранее во вторник прокуратура на заседании суда назвала арест Малобродского незаконным, так как дело о мошенничестве в отношении него было возбуждено уже после помещения в СИЗО.

Фигурантов дела обвиняют в хищении 1,2 миллиона рублей из выделенных государством 66,5 миллиона на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей. «Седьмая студия» — театральная труппа, основанная худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Он проходит по делу о мошенничестве свидетелем.