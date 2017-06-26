Театральные деятели заступились перед СК за бывшее руководство «Седьмой студии»

Театральные деятели написали письмо на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой смягчить меру пресечения для фигурантов дела «Седьмой студии». Об этом в понедельник, 26 июня, «Интерфаксу» сообщил режиссер и худрук Ленкома Марк Захаров.

«Я и ряд художественных руководителей московских театров подписали письмо на имя Бастрыкина. Мы обратимся с просьбой об изменении меры пресечения», — сказал он.

«Это такой гуманистический акт. Гуманистическим образом помилосердствовать и дать им возможность побыть под домашним арестом до суда», — добавил Захаров.

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Режиссер подчеркнул, что речь идет о бывшем генеральном продюсере «Седьмой студии» и бывшем директоре «Гоголь-центра» Алексее Малобродском, бывшем гендиректоре студии Юрии Итине и бывшем бухгалтере Нине Масляевой.

По словам Захарова, обращение должно быть передано до конца дня.

«Мы пытаемся вызволить из-за решетки наших товарищей, которые работали с нами над этим проектом («Платформа» — проект «Седьмой студии», средства на который были выделены Министерством культуры России — прим. «Ленты.ру»), и доказываем, что он вообще был», — рассказал режиссер Кирилл Серебренников в интервью kp.ru.

Малобродский был заключен под стражу 21 июня на два месяца. 27 мая Масляева была заключена под стражу до 19 июля, а Итин помещен под домашний арест.

По версии следствия, подозреваемые были участниками хищений бюджетных средств, выделенных, в частности, на спектакль «Сон в летнюю ночь», который, по словам следователей, не состоялся. Малобродского считают организатором преступлений.

Спектакль «Сон в летнюю ночь» был поставлен в 2012-м по комедии Уильяма Шекспира. С 2013 года постановка входит в репертуар «Гоголь-центра».

«Седьмая студия» — театральная труппа, основанная Серебренниковым, который является худруком «Гоголь-центра». В мае в театре и у Серебренникова дома прошли обыски, связанные с делом.