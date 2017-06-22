Серебренников попросил зрителей поделиться впечатлениями от спектаклей для СК

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников попросил своих зрителей вспомнить о спектаклях и поведать о своих впечатлениях от постановок для Следственного комитета (СК) и суда. Обращение режиссер опубликовал в Facebook.

«Мы должны доказывать, что проект "Платформа" действительно был. 100 афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить», — написал Серебренников.

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Он призвал подписчиков рассказать о том, как они посещали его постановки, лекции и мастер-классы. «Может, ваши свидетельства, воспоминания и впечатления зрителей "Платформы" станут доказательствами того, чему я и вся наша команда "Седьмой студии" посвятили три года жизни», — отметил режиссер.

Худрук «Гоголь-центра» добавил, что «особенно важно вспомнить спектакль "Сон в летнюю ночь", который играли на "Платформе" более 15 раз». «Теперь нам следователи СК говорят, что его нет и не было! И за то, что его нет и не было сажают за решетку Алексея Малобродского и преследуют тех, кто делал "Платформу"!» — возмутился Серебренников.

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Малобродский, бывший директор «Гоголь-центра» и бывший генеральный продюсер театральной труппы «Седьмая студия», был заключен под стражу 21 июня на два месяца. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы лиц. По версии следствия, он был организатором и активным участником хищений бюджетных средств, выделенных государством на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей. Мужчина не признал вины.

«Седьмая студия» была создана в июле 2011 года для реализации проекта Серебренникова «Платформа», направленного на популяризацию современного искусства.