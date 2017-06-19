Задержан бывший директор «Гоголь-центра» Малобродский

В Москве задержан бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Эту информацию «Ленте.ру» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что Малобродского задержали днем в понедельник, 19 июня.

В ходе расследования уголовного дела о хищениях в «Гоголь-центре» было установлено, что организатором и активным участником противоправных действий был бывший директор Малобродский, что и послужило причиной для задержания, подчеркнул источник.

«Следствие располагает как документами, так и показаниями свидетелей, которые дают все основания задержать Малобродского по подозрению в экономическом преступлении. В суд готовится обращение о его аресте», — рассказал собеседник редакции.

Источник уточнил, что сам Малобродский внятных показаний не дал, но пока отрицает свое участие в противоправной деятельности.

Официальных комментариев «Ленте.ру» получить не удалось.

Алексей Малобродский возглавлял «Гоголь-центр» в 2013-2015 годах и был снят с формулировкой «за допущенные финансовые нарушения в деятельности учреждения культуры Москвы». Но тогда материалы в правоохранительные органы не направлялись, так как в столичном департаменте культуры сочли, что он просто «доверился не тем людям и подписывал не те бумаги». В настоящее время у следствия сложилось иное мнение.

23 мая сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к режиссеру Кириллу Серебренникову домой и в созданный им «Гоголь-центр». Представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова тогда отмечала, что следственные действия, проходящие в квартире режиссера, связаны с делом о хищении бюджетных средств, выделенных в 2014 году автономной некоммерческой организации «Седьмая студия». Сам Серебренников, создатель труппы «Седьмая студия», проходит по делу как свидетель.

27 мая бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева была заключена под стражу до 19 июля, бывший генеральный директор Юрий Итин помещен под домашний арест. Они подозреваются в одном эпизоде мошенничества (статья 159 УК РФ), совершенном в 2014 году. По версии обвинения, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили 1,2 миллиона рублей из выделенных государством 66,5 миллиона рублей на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей.

«Седьмая студия» — театральная труппа, созданная Серебренниковым в 2012 году на основе собственного актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ. В том же году режиссер стал худруком «Гоголь-центра».