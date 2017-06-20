Следователи подтвердили задержание бывшего директора «Гоголь-центра»

Следственный комитет подтвердил задержание бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского по уголовному делу о хищении бюджетных средств. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 20 июня.

Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере во время работы в должности генерального продюсера «Седьмой студии». По версии следствия, руководство этой организации в период с 2011 по 2014 год похитило около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. В ближайшее время следствие планирует предъявить Малобродскому обвинение и ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

19 июня о задержании Малобродского «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, следствие располагает документальными и свидетельскими подтверждениями его причастности к экономическому преступлению. Сам задержанный отрицает свое участие в противоправной деятельности.

Малобродский возглавлял «Гоголь-центр» с 2013 по 2015 год и был снят с формулировкой «за допущенные финансовые нарушения в деятельности учреждения культуры Москвы». Но тогда материалы в правоохранительные органы не направлялись, так как в столичном департаменте культуры сочли, что он просто «доверился не тем людям и подписывал не те бумаги».

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23 мая сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к режиссеру Кириллу Серебренникову домой и в созданный им «Гоголь-центр». Следственные действия были связаны с делом «Седьмой студии». Режиссер проходит как свидетель.

27 мая бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву заключили под стражу, а бывшего гендиректора Юрия Итина поместили под домашний арест. По версии обвинения, они похитили 1,2 миллиона рублей из выделенных государством 66,5 миллиона на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей.

«Седьмая студия» — театральная труппа, созданная Серебренниковым в 2012 году на основе собственного актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ. В том же году режиссер стал худруком «Гоголь-центра».