Суд арестовал бывшего бухгалтера созданной Серебренниковым «Седьмой студии»

Пресненский суд Москвы арестовал бывшего бухгалтера созданной режиссером Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» по делу о хищении госсредств. Как передает РИА Новости, Нину Масляеву заключили под стражу до 19 июля.

«Ходатайство следователя законно, обоснованно и подлежит удовлетворению», — сказала судья.

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Сторона обвинения обосновала свое ходатайство тем, что обвиняемая может скрыться либо повлиять на следствие. В то же время Масляева просила не заключать ее под стражу. «Я не согласна. Не за какую границу я не скроюсь. Деньги, которые мне предъявляют, я не брала», — сказала она в суде.

Масляева и экс-гендиректор компании «Седьмая студия» Юрий Итин подозреваются в одном эпизоде мошенничества (статья 159 УК РФ), совершенном в 2014 году. По версии обвинения, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили 1,2 миллиона рублей из выделенных государством 66,5 миллиона рублей на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий, организацию гастролей.

Несколькими днями ранее Пресненский суд отказался заключать в СИЗО Итина, отправив его под домашний арест.

«Седьмая студия» — театральная труппа, созданная режиссером Кириллом Серебренниковым в 2012 году на основе собственного актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ. В том же году режиссер стал худруком «Гоголь-центра».

23 мая сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к Серебренникову домой и в «Гоголь-центр». Представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова тогда отмечала, что следственные действия, проходящие в квартире режиссера, связаны с делом о хищении бюджетных средств, выделенных в 2014 году автономной некоммерческой организации «Седьмая студия». Сам Серебренников проходит по делу как свидетель.