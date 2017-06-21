Бывшего директора «Гоголь-центра» арестовали в суде

Пресненский суд Москвы постановил арестовать бывшего директора «Гоголь-центра» и бывшего генерального продюсера театральной труппы «Седьмая студия» Алексея Малобродского. Об этом сообщает ТАСС в среду, 21 июня.

По решению судьи Татьяны Васюченко Малобродский проведет под стражей два месяца.

Об аресте бывшего главы театра ходатайствовало следствие. По словам представителей правоохранительных органов, мужчина имеет связи в посольстве США в России и может скрыться от Следственного комитета.

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Ранее в среду сообщалось, что Малобродского обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы лиц. Он не признал вины.

Малобродского задержали 19 июня в рамках расследования уголовного дела о хищениях в «Гоголь-центре». По версии следствия, он был организатором и активным участником хищений бюджетных средств, выделенных государством на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей.

Алексей Малобродский возглавлял «Гоголь-центр» в 2013-2015 годах и был снят с поста с формулировкой «за допущенные финансовые нарушения в деятельности учреждения культуры Москвы».