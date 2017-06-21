Бывшему директору «Гоголь-центра» предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшего генерального продюсера театральной труппы «Седьмая студия» и бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы лиц. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 21 июня.

«Его причастность подтверждается показаниями свидетелей и других обвиняемых, а также показаниями генерального директора [«Седьмой студии» Юрия Итина], пояснившего, что у Малобродского была доверенность», — подчеркнул следователь.

Отмечается, что обвиняемый вины не признает. По словам представителя Следственного комитета, мужчина имеет связи в посольстве США в России и может скрыться от правоохранительных органов. В этой связи следствие ходатайствует об аресте Малобродского.

Бывшего генпродюсера «Седьмой студии» задержали 19 июня в связи с расследованием уголовного дела о хищениях в «Гоголь-центре». По версии следствия, Малобродский был организатором и активным участником противоправных действий.

27 мая бывший главный бухгалтер труппы Нина Масляева была заключена под стражу до 19 июля, а бывший гендиректор Юрий Итин помещен под домашний арест. Они подозреваются в одном эпизоде мошенничества (статья 159 УК РФ), совершенном в 2014 году.

По версии обвинения, Масляева и Итин похитили 1,2 миллиона рублей из выделенных государством 66,5 миллиона рублей на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей. Масляева признала свою вину.

Малобродский возглавлял «Гоголь-центр» в 2013-2015 годах и был снят с поста с формулировкой «за допущенные финансовые нарушения в деятельности учреждения культуры Москвы».

«Седьмая студия» — театральная труппа, созданная режиссером Кириллом Серебренниковым в 2012 году на основе собственного актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ.