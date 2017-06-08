Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Серебренникова признала свою вину

Бывший бухгалтер созданной режиссером Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» Нина Масляева признала вину по делу о хищении госсредств и пошла на сделку со следствием. Об этом со ссылкой на заявление самой фигурантки в четверг, 8 июня, сообщает РЕН ТВ.

«Не снимаю своей вины, я изначально стала сотрудничать со следствием и подписала досудебное соглашение», — сказала Масляева в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на ее арест.

27 мая бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» была помещена под стражу до 19 июля.

Масляева и бывший генеральный директор компании «Седьмая студия» Юрий Итин (помещен под домашний арест) подозреваются в одном эпизоде мошенничества (статья 159 УК РФ), совершенном в 2014 году. По версии обвинения, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили 1,2 миллиона рублей из выделенных государством 66,5 миллиона рублей на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей.

«Седьмая студия» — театральная труппа, созданная режиссером Кириллом Серебренниковым в 2012 году на основе собственного актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ. В том же году режиссер стал худруком «Гоголь-центра».

23 мая сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к Серебренникову домой и в «Гоголь-центр». Представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова тогда отмечала, что следственные действия, проходящие в квартире режиссера, связаны с делом о хищении бюджетных средств, выделенных в 2014 году автономной некоммерческой организации «Седьмая студия». Сам Серебренников проходит по делу как свидетель.

