СК потребовал арестовать бывших сотрудников «Седьмой студии» Серебренникова

Следственный комитет России пытается добиться ареста бывшего главы автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой. Соответствующие ходатайства поступили в Пресненский районный суд, сообщает Агентство городских новостей «Москва» в четверг, 25 мая.

Представители правоохранительных органов подозревают бывших сотрудников «Седьмой студии» в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России).

Итин и Масляева являются фигурантами уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных «Седьмой студии» государством на развитие современного искусства России. 24 мая они были задержаны следователями.

23 мая представители правоохранительных органов в рамках дела провели обыски у Кирилла Серебренникова в квартире и в «Гоголь-центре», худруком которого является режиссер. Артист фигурирует в деле как свидетель.

«Седьмая студия» — труппа, созданная в 2011 году Серебренниковым на основе его курса в Школе-студии МХАТ 2008 года. Она является одним из резидентов «Гоголь-центра».