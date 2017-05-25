Ассоциация театральных критиков потребовала уважения к Серебренникову

Ассоциация театральных критиков (АТК) выпустила заявление в поддержку режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, в котором потребовала от властей и следователей уважения к деятелю культуры. Об этом секретарь АТК Елена Мамчур сообщила РИА Новости в четверг, 25 мая.

«Форма, в которой были проведены следственные действия в "Гоголь-центре", недопустима и направлена на устрашение трудового коллектива и шире — всего российского театра», — заявили в АТК.

В обращении критики также высказались в поддержку бывшего главы департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкульта Софьи Апфельбаум и бывшего гендиректора автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрия Итина, которые, как и Серебренников, являются фигурантами дела о хищении бюджетных средств.

Материалы по теме «Эти внезапные репрессии выглядят особенно скверно» Что происходит с Кириллом Серебренниковым и его «Гоголь-центром»

«Выражаем удивление тем, что Следственный комитет России санкционировал массовые обыски по уголовному делу, возбужденному еще в 2015 году, именно сейчас — такая вспышка активности вызывает подозрение в том, что дело носит политически мотивированный характер», — отметили критики.

Обращение подписали восемь членов АТК: Лариса Барыкина, Марина Давыдова, Марина Дмитриевская, Елена Ковальская, Андрей Пронин, Павел Руднев, Глеб Ситковецкий и Ольга Федянина.

23 мая у Серебренникова в квартире и в «Гоголь-центре» прошли обыски. Это объяснили расследованием уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных государством. Обыски также прошли у Апфельбаум. В ночь на 25 мая стало известно, что задержаны Итин и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Серебренников фигурирует в деле как свидетель.