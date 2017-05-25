Путин прокомментировал обыски у Серебренникова

Владимир Путин прокомментировал обыски, проведенные у режиссера Кирилла Серебренникова. Как пишет «Коммерсантъ», президент России после церемонии вручения государственных наград сказал худруку Театра наций Евгению Миронову, что был в курсе прошедших следственных мероприятий.

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24 мая Миронов, получивший из рук главы государства орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, передал Путину письмо деятелей культуры в поддержку Серебренникова, с просьбой «обратить внимание на это дело, дать поручение соответствующим органам вести расследование объективно, справедливо и без экстраординарных мер».

Накануне актриса Чулпан Хаматова зачитала перед «Гоголь-центром» обращение деятелей искусства в защиту Серебренникова.

«Кирилл Серебренников — один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и по всему миру. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека», — говорится в обращении.

23 мая у Серебренникова дома и в «Гоголь-центре», художественным руководителем которого режиссер является, прошли обыски. Следователи объяснили это расследованием уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных государством. В ночь на 25 мая стало известно, что по этому делу задержаны бывший гендиректор автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Серебренников фигурирует в деле как свидетель.