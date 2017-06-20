Задержание бывшего директора осталось в «Гоголь-центре» незамеченным

В московском «Гоголь-центре» не стали комментировать задержание бывшего директора Алексея Малобродского, поскольку он уже больше двух лет не работает в театре. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе учреждения во вторник, 20 июня.

«Мы не комментируем задержание Малобродского. Он уже более двух лет не работает в театре и его задержание никак не отражается на ситуации в "Гоголь-центре". В театре сейчас нормальная рабочая обстановка», — заявили в театре.

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По словам представителя пресс-службы, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников приступил к репетициям в Большом театре, где в июле состоится премьера его балета «Нуреев». Он также начал готовиться к съемкам фильма о Викторе Цое и группе «Кино».

Малобродского задержали днем в понедельник, 19 июня, в связи с расследованием уголовного дела о хищениях в «Гоголь-центре». По версии следствия, бывший директор театра был организатором и активным участником противоправных действий.

Алексей Малобродский возглавлял «Гоголь-центр» в 2013-2015 годах и был снят с поста с формулировкой «за допущенные финансовые нарушения в деятельности учреждения культуры Москвы».

Связанные с делом о хищениях обыски прошли также в театре и в квартире Серебренникова.