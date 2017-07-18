Прокуратура заявила о незаконности ареста бывшего директора Гоголь-центра

Прокуратура считает невозможным нахождение под стражей бывшего директора «Гоголь-центра» и генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, обвиняемого в мошенничестве. Об этом во вторник, 18 июля, передает «Интерфакс».

«Уголовное дело в отношении Малобродского возбуждено только в настоящее время, данная мера пресечения была избрана незаконно», — сказал представитель надзорного ведомства в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство Следственного комитета России (СКР) о продлении срока ареста фигурантов дела о хищениях бюджетных средств.

17 июля на слушаниях в суде следователь попросил продлить до 19 октября срок содержания в СИЗО Малобродского и бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, а ее гендиректора Юрия Итина оставить под домашним арестом еще на три месяца.

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В свою очередь адвокат Малобродского предложил внести залог в 2,5 миллиона рублей. Защитник Итина сообщил, что за обвиняемого готов лично поручиться директор Большого театра Владимир Урин.

23 мая дома у режиссера Кирилла Серебренникова прошли обыски. Также силовики наведались в созданный им «Гоголь-центр».

27 мая Масляеву заключили под стражу, а Итина поместили под домашний арест. Малобродский был арестован 21 июня.

По версии обвинения, они похитили 1,2 миллиона рублей из выделенных государством 66,5 миллиона на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей. Серебренников проходит по этому делу как свидетель.

Малобродский возглавлял «Гоголь-центр» в 2013-2015 годах и был снят с поста с формулировкой «за допущенные финансовые нарушения в деятельности учреждения культуры Москвы».

«Седьмая студия» — театральная труппа, основанная Серебренниковым, который является худруком «Гоголь-центра».