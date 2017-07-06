Делом бывшего директора Гоголь-центра займется центральный аппарат СК

Уголовное дело о хищении госсредств в отношении бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского передано в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом заявила адвокат Ксения Карпинская в Мосгорсуде, где в четверг, 6 июля, рассматривается жалоба на арест обвиняемого, передает РИА Новости.

«В настоящий момент дело передано из столичного управления Следственного комитета в управление по расследованию особо важных дел СК РФ», — сказала она. По ее словам, теперь делом занимается другой следователь.

Малобродский был арестован 21 июня на два месяца. По версии следствия, он был организатором и активным участником хищений бюджетных средств, выделенных государством на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей.

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23 мая сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к режиссеру Кириллу Серебренникову домой и в созданный им «Гоголь-центр». Следственные действия были связаны с делом «Седьмой студии». Режиссер проходит как свидетель.

27 мая бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву заключили под стражу, а бывшего гендиректора Юрия Итина поместили под домашний арест. По версии обвинения, они похитили 1,2 миллиона рублей из выделенных государством 66,5 миллиона на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей.

Алексей Малобродский возглавлял «Гоголь-центр» в 2013-2015 годах и был снят с поста с формулировкой «за допущенные финансовые нарушения в деятельности учреждения культуры Москвы».

«Седьмая студия» — театральная труппа, основанная Серебренниковым, который является худруком «Гоголь-центра». В мае в театре и у Серебренникова дома прошли обыски, связанные с делом.