Культура
 

Макаревич и Познер подписали письмо в поддержку бывшего главы «Гоголь-центра»

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Андрей Макаревич и Владимир Познер
Андрей Макаревич и Владимир Познер

Российские писатели, актеры и музыканты подписали обращение в поддержку Алексея Малобродского, бывшего директора «Гоголь-центра» и генерального продюсера «Седьмой студии». Текст письма опубликован на сайте радиостанции «Эхо Москвы» в понедельник, 7 августа.

Среди подписавшихся — актриса Чулпан Хаматова, мультипликатор Юрий Норштейн, режиссер Александр Сокуров, писатель Владимир Сорокин, журналист Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич и еще более 20 человек.

«Театральное сообщество, деятели культуры и искусства крайне обеспокоены ситуацией вокруг дела "Седьмой студии", которое вызвало широкий общественный резонанс не только в России, но и за ее пределами», — отмечают авторы обращения.

Деятели утверждают, что претензии обвинения к Малобродскому, касающиеся спектакля «Сон в летнюю ночь», «абсурдны». «Обвинение утверждает, что деньги на производство спектакля «Сон в летнюю ночь" в постановке Кирилла Серебренникова были похищены, а спектакль не поставлен. При этом спектакль "Сон в летнюю ночь" вышел в рамках проекта «Платформа» в 2012 году», — подчеркивается в письме.

«Мы считаем, что Алексей Малобродский должен быть освобожден из-под стражи на время следствия. Крайняя мера в данном случае чрезмерна, жестока и неоправданна», — говорится в заключение.

18 июля арест Малобродского был продлен на три месяца. Ранее в тот же день прокуратура заявила о незаконности его содержания под стражей, так как уголовное дело о мошенничестве в отношении него было возбуждено уже после помещения в СИЗО.

Малобродского задержали 19 июня. По версии следствия, он организовал хищения 1,2 миллиона рублей из выделенных государством 66,5 миллиона на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей.

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