У Кирилла Серебренникова отобрали загранпаспорт

У художественного руководителя московского «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова изъяли загранпаспорт. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Отвечая на вопрос, насколько лично ему угрожает ситуация с уголовным преследованием бывших сотрудников театра, режиссер ответил, что на данный момент он только свидетель.

«Но у меня отобрали паспорт, я не могу выезжать из страны. В сентябре я должен ставить сказочную оперу Энгельберта Хампердинка "Гензель и Гретель" в Штутгарте. Надеюсь, я смогу выполнить договорные обязательства», — отметил Серебренников.

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Он также сравнил судебный процесс над бывшим директором «Гоголь-центр»а Алексеем Малобродским и несколькими работниками «Седьмой студии» с событиями из романов Франца Кафки.

«Мы выступали со спектаклем "Сон в летнюю ночь" в Париже. В России наша постановка была номинирована на национальную театральную премию! Мы предоставили суду рецензии, чтобы доказать, что мы это играем», — заявил он, добавив, что «судью это не заинтересовало».

Малобродского обвиняют в организации хищений бюджетных средств, выделенных государством на популяризацию современного искусства и постановку спектаклей, в том числе «Сна в летнюю ночь» по Шекспиру. По версии следствия, он не был поставлен. Тем не менее постановка с 2013 года входит в репертуар «Гоголь-центра».