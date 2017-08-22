Обласкан властью: задержан Кирилл Серебренников

Кирилла Серебренникова задержали во время съемок фильма о Викторе Цое

Художественного руководителя «Гоголь-центра», ранее проходившего свидетелем по делу о хищении бюджетных средств, доставили из Санкт-Петербурга в Москву, ему вменяется организация мошенничества в особо крупном размере. «Лента.ру» рассказывает, как развивались события вокруг деятеля искусств и почему он из свидетеля превратился в подозреваемого.

В Следственном комитете Серебренникова подозревают организации хищения 68 миллионов рублей

Эти деньги были выделены из бюджета на реализацию экспериментального проекта «Платформа». «Нам хотелось придумать что-то на стыке течений современного искусства — театра, танца, музыки и медиа, чтобы они переплетались между собой», — говорил Серебренников о своем замысле. Для работы «Платформы» он основал труппу под названием «Седьмая студия». Ее генеральным продюсером стал Алексей Малобродский, работавший по совместительству главой «Гоголь-центра», гендиректором — Юрий Итин, а главным бухгалтером назначили Нину Масляеву.

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Первые обыски у Серебренникова дома и в «Гоголь-центре» прошли еще в мае

Три месяца назад следователи объявили, что режиссер проходит по делу о хищении (тогда предполагаемая сумма хищений составляла 200 миллионов рублей) свидетелем. Несколько дней спустя были задержаны и заключены под стражу Масляева и Итин, а в середине июня — Малобродский. Всех троих подозревают в мошенничестве со средствами «Платформы».

Бухгалтер Серебренникова уже признала свою вину

9 августа Масляева, ранее признавшая свою вину по делу о хищении, заявила в суде, что Серебренников создал «Седьмую студию» для того, чтобы украсть предназначенные для «Платформы» бюджетные средства. По ее словам, организация занималась отмыванием денег. «Серебренников и Малобродский обналичивали средства с моей помощью», — призналась Масляева, подчеркнув, что организатором преступной схемы был именно театральный режиссер.

Фото: Вячеслав Прокофьев / «Коммерсантъ»

Но сам режиссер не признает своей вины. Его активно поддерживают коллеги

Главная проблема, с которой столкнулся Серебренников, — следствие необходимо убедить, что бюджетные средства тратились на «Платформу», а не утекали в карманы организаторов. Для этого режиссер обратился к своим зрителям: он попросил вспомнить о спектаклях, проходивших в рамках проекта, и поведать СК о своих впечатлениях. «Мы должны доказывать, что проект "Платформа" действительно был. 100 афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить», — написал Серебренников в Facebook. Режиссер рассказывал, что, в частности, спектакль «Сон в летнюю ночь», который играли на «Платформе» более 15 раз, по версии следствия не ставился вовсе.

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На фоне расследования был перенесен балет в постановке Серебренникова

В июле Большой театр за несколько дней до премьеры отложил показ балета «Нуреев», постановкой которого занимался Серебренников. Официальная причина — спектакль не был готов. Источники утверждали, что балет отменили по личному распоряжению главы Минкульта Владимира Мединского, который усмотрел в нем гей-пропаганду. Позже директор Большого Владимир Урин заявил, что постановка, посвященная танцовщику-невозвращенцу Рудольфу Нурееву, будет представлена в мае 2018 года.

Некоторые деятели культуры увидели в происходящем признаки гонений

Обыски, прошедшие у Серебренникова дома и в «Гоголь-центре» в конце мая, спровоцировали бурную реакцию у российских и зарубежных артистов. В поддержку режиссера составили письма французские деятели культуры, Союз кинематографистов России, Ассоциация театральных критиков, театральные актеры и режиссеры. За худрука «Гоголь-центра» вступились, в частности, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Борис Хлебников, Олег Табаков и Сергей Гармаш. Многие, в том числе режиссер Андрей Звягинцев и французская актриса Изабель Юппер, усмотрели в действиях следствия попытки оказать политическое давление на Серебренникова.

Артисты «Седьмой студии» в сцене из спектакля «Метаморфозы», представленной на «Платформе» Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Минкульте, в свою очередь, просят не драматизировать ситуацию и говорят, что Серебренникову не на что обижаться

Одновременно с этим находились деятели культуры, призывавшие не устраивать истерик по поводу происходящего. «Его же не посадили, никто не бросил в темницу, строго говоря. История, конечно, неприятная. Я не очень понимаю, из-за чего такая нервическая реакция», — отмечал режиссер Карен Шахназаров.

Министр культуры России Владимир Мединский также призывал не сгущать краски в связи с расследованием. Серебренников, по словам чиновника, всегда был обласкан властью, ему точно не на что обижаться. «Надеюсь, следствие будет проведено максимально непредвзято и без демонстративной жесткости. Ибо люди творческие больше реагируют на форму, а не на содержание», — подчеркнул министр.

Заместитель министра культуры России Александр Журавский назвал задержание Серебренникова печальной ситуацией. Он отметил, что Минкульт не будет распоряжаться судьбой «Гоголь-центра» в отсутствие режиссера, так как это задача департамента культуры Москвы. В столичном ведомстве заявили, что исполнять обязанности главы театра вместо Серебренникова будет Юлия Калинина — заместитель худрука учреждения по финансовым вопросам.