СМИ узнали о личном распоряжении Мединского перенести балет Серебренникова

Балет «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова в Большом театре перенесен по личному приказу министра культуры Владимира Мединского. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий ведомству.

«Спектакль перенесен по прямому распоряжению Мединского», — заявил собеседник агентства.

По словам источника, министр усмотрел в постановке гей-пропаганду. «По замыслу Серебренникова, большинство актеров должны были исполнять свои роли обнаженными, а декорацией стала известная фотография Нуреева (на которой танцовщик полностью раздет — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

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Генеральный директор Большого театра Владимир Урин отметил ранее в понедельник, что «речь об отмене премьеры не идет, речь идет о переносе». Он подчеркнул, что причина в «неготовности спектакля» и что постановку представят в мае 2018 года. Урин признал, что между ним и Мединским состоялся телефонный разговор, передает mk.ru.

«Я прекрасно понимал, что там будет соответствующая тема, которая вызовет неприятие целого ряда людей», — добавил директор.

Премьера балета о танцовщике-«невозвращенце» Рудольфе Нурееве в постановке Серебренникова должна была пройти 11 июля. О том, что показ не состоится, стало известно 8 июля.