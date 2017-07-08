Культура
 

Отмену балета Серебренникова в Большом театре объяснили неготовностью постановки

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Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников

Премьеру в Большом театре балета «Нуреев», постановкой которого занимался режиссер и худрук «Гоголь центра» Кирилл Серебренников, перенесли из-за неготовности спектакля к показу. Об этом РИА Новости в субботу, 8 июля, сообщил источник в учреждении.

«Спектакль перенесли из-за того, что он "сырой". Сейчас непонятно, когда его можно будет показать публике», — пояснил собеседник агентства.

Премьера балета в постановке Серебренникова должна была состояться 11 июля. О ее переносе на неопределенное время в пресс-службе Большого театра сообщили 8 июля. Вместо «Нуреева» на Исторический сцене 11, 12, 13 и 14 июля будет показан балет «Дон Кихот». Официально о причинах отмены спектакля не сообщалось.

Серебренников проходит свидетелем по уголовному делу о хищениях в основанной им театральной группе «Седьмая студия». По версии обвинения, бывший бухгалтер компании Нина Масляева и бывший генеральный директор Юрий Итин вступили в преступный сговор и похитили 1,2 миллиона рублей из выделенных государством средств на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей.

«Седьмая студия» была создана в июле 2011 года для реализации проекта Серебренникова «Платформа», направленного на популяризацию современного искусства.

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