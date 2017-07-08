Большой театр отложил премьеру балета в постановке Серебренникова

Руководство Большой театра на неопределенный срок отложило премьеру балета «Нуреев», постановкой которого занимался режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Об этом в субботу, 8 июля, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе театра.

Почему было принято такое решение, там не уточнили. Отмечается, что о сроках и причинах переноса спектакля будет объявлено на брифинге, который состоится в Большом 10 июля. Сам Серебренников ситуацию пока не комментировал.

Балет «Нуреев» рассказывает о судьбе танцовщика Рудольфа Нуреева. Спектакль Серебренникова, в создании которого также принимали участие композитор Илья Демуцкий и хореограф-постановщик Юрий Посохов, стал его третьей работой для Большого театра. Премьерный показ был запланирован на 11 июля.

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Согласно информации на сайте Большого театра, вместо «Нуреева» на Исторический сцене 11, 12, 13 и 14 июля будет показан балет «Дон Кихот».

Серебренников проходит свидетелем по уголовному делу о хищениях в основанной им театральной группе «Седьмая студия». По версии обвинения, бывший бухгалтер компании Нина Масляева и бывший генеральный директор Юрий Итин вступили в преступный сговор и похитили 1,2 миллиона рублей из выделенных государством средств на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей.

«Седьмая студия» была создана в июле 2011 года для реализации проекта Серебренникова «Платформа», направленного на популяризацию современного искусства.