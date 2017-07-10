Большой театр перенес премьеру балета «Нуреев» Серебренникова на 2018 год

Большой театр перенес премьеру балета Кирилла Серебренникова «Нуреев» на май 2018 года. Об этом на брифинге сообщил генеральный директор учреждения Владимир Урин, передает ТАСС в понедельник, 10 июля.

По его словам, «речь об отмене премьеры не идет, речь идет о переносе». Урин заявил, что причина в «неготовности спектакля».

«Я прекрасно понимал, что там будет соответствующая тема, которая вызовет неприятие целого ряда людей», — отметил директор. Он назвал Рудольфа Нуреева, чья творческая судьба лежит в основе сценария, фигурой «неоднозначной, со сложной судьбой, рассказать о нем было достаточно непросто».

Директор добавил, что премьера постановки изначально планировалась на сезон 2018-2019, но в репертуаре театра произошел сбой, и балет поставили в программу на год раньше.

Премьера балета в постановке Серебренникова должна была состояться 11 июля. О том, что показ не состоится, стало известно 8 июля.

В создании спектакля Серебренникова также принимали участие композитор Илья Демуцкий и хореограф-постановщик Юрий Посохов.

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Серебренников проходит свидетелем по уголовному делу о хищениях в театральной группе «Седьмая студия». По версии обвинения, бывший бухгалтер компании Нина Масляева и бывший генеральный директор Юрий Итин вступили в преступный сговор и похитили 1,2 миллиона рублей из выделенных государством средств, в том числе на постановку «Сон в летнюю ночь», которая якобы не состоялась.

Спектакль «Сон в летнюю ночь» был поставлен Серебренниковым в 2012-м по комедии Уильяма Шекспира. С 2013 года постановка входит в репертуар «Гоголь-центра».

«Седьмая студия» была создана в июле 2011 года для реализации проекта Серебренникова «Платформа», направленного на популяризацию современного искусства.