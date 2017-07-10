Урин признал репутационные потери из-за скандала с «Нуреевым» Серебренникова

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал об ущербе, вызванном переносом премьеры балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова. Его слова в понедельник, 10 июля, передает ТАСС.

«Репутационные потери есть», — признал Урин.

Он пояснил, что для театра важнее качество спектакля. «Финансовых потерь абсолютно нет, спектакль, на который потрачены государственные деньги, состоится в мае», — подчеркнул директор.

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По его словам, постановка Серебренникова вызовет «неоднозначную оценку, споры точно будут». Я прекрасно понимал, что там будет соответствующая тема, которая вызовет неприятие целого ряда людей», — отметил Урин на брифинге в Большом.

Директор учреждения также опроверг информацию о том, что постановку собирался выкупить Роман Абрамович. «Невозможно продать спектакль, созданный на государственные деньги», — сказал Урин.

Ранее в понедельник сообщалось, что Большой театр перенес премьеру балета «Нуреев» на май 2018 года. Премьера должна была состояться 11 июля.